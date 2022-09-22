Эрдоган планирует позвонить Путину и Зеленскому после возвращения в Турцию из США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, как только вернется из Нью-Йорка, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются", - заявил он журналистам в "Турецком доме" в Нью-Йорке. Президент отметил, что после возвращения в Турцию позвонит Путину и Зеленскому, чтобы продолжить дипломатические усилия по Украине.

По мнению Эрдогана, в ООН делают недостаточно для прекращения кризиса на Украине. Он заявил, что организация не смогла предотвратить энергетический и продовольственный кризисы, однако "доверие к ней немного повысилось благодаря договоренности по "зерновому коридору", заключенной в Стамбуле.

"Шаги в данном направлении должен прилагать не только я, но и все мировые лидеры. Переговоры должны вестись как с Путиным, так и с Зеленским", - заявил президент Турции. Он в очередной раз подчеркнул, что Турция выступает за дипломатический выход из кризисных ситуаций в мире.

Эрдоган также сообщил, что 23 сентября в Стамбуле проведет совещание по вопросу использования карт "Мир". Он заявил, что использование данной платежной системы было общим решением РФ и Турции, и представители министерств обеих стран продолжают обсуждение этой темы.

Также президент Турции приветствовал инициативу начала прямого авиасообщения между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра, отметив, что Россия обладает высоким туристическим потенциалом, а "туризм является одним из важных источников доходов в бюджет турецкого Кипра".