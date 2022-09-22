Эрдоган планирует позвонить Путину и Зеленскому после возвращения в Турцию из США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, как только вернется из Нью-Йорка, сообщает в четверг агентство "Анадолу".
"Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются", - заявил он журналистам в "Турецком доме" в Нью-Йорке. Президент отметил, что после возвращения в Турцию позвонит Путину и Зеленскому, чтобы продолжить дипломатические усилия по Украине.
По мнению Эрдогана, в ООН делают недостаточно для прекращения кризиса на Украине. Он заявил, что организация не смогла предотвратить энергетический и продовольственный кризисы, однако "доверие к ней немного повысилось благодаря договоренности по "зерновому коридору", заключенной в Стамбуле.
"Шаги в данном направлении должен прилагать не только я, но и все мировые лидеры. Переговоры должны вестись как с Путиным, так и с Зеленским", - заявил президент Турции. Он в очередной раз подчеркнул, что Турция выступает за дипломатический выход из кризисных ситуаций в мире.
Эрдоган также сообщил, что 23 сентября в Стамбуле проведет совещание по вопросу использования карт "Мир". Он заявил, что использование данной платежной системы было общим решением РФ и Турции, и представители министерств обеих стран продолжают обсуждение этой темы.
Также президент Турции приветствовал инициативу начала прямого авиасообщения между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра, отметив, что Россия обладает высоким туристическим потенциалом, а "туризм является одним из важных источников доходов в бюджет турецкого Кипра".
Баку направил в Международный суд ООН письмо о минировании Арменией Лачинского района
Соглашение с Азербайджаном об увеличении поставок газа содействует усилиям ЕС по диверсификации источников энергии - Боррель
Кабмин Азербайджана представит проект госбюджета на 2023г президенту
Нефть дорожает на опасениях за поставки, Brent у $90,8 за баррель
ФРГ планирует национализировать бывшую дочернюю компанию Газпрома Sefe
Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, скончались три человека
Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире снизились за неделю - ВОЗ
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Гарантийные письма онлайн и без залога от Yelo Bank
Состоялся визит делегации Caspian Energy Club в Батуми
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Фондом возрождения Карабаха
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично