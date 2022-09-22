Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 82.94 -1.00 Brent 89.83 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.09.2022 18:46

Эрдоган планирует позвонить Путину и Зеленскому после возвращения в Турцию из США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, как только вернется из Нью-Йорка, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются", - заявил он журналистам в "Турецком доме" в Нью-Йорке. Президент отметил, что после возвращения в Турцию позвонит Путину и Зеленскому, чтобы продолжить дипломатические усилия по Украине.

По мнению Эрдогана, в ООН делают недостаточно для прекращения кризиса на Украине. Он заявил, что организация не смогла предотвратить энергетический и продовольственный кризисы, однако "доверие к ней немного повысилось благодаря договоренности по "зерновому коридору", заключенной в Стамбуле.

"Шаги в данном направлении должен прилагать не только я, но и все мировые лидеры. Переговоры должны вестись как с Путиным, так и с Зеленским", - заявил президент Турции. Он в очередной раз подчеркнул, что Турция выступает за дипломатический выход из кризисных ситуаций в мире.

Эрдоган также сообщил, что 23 сентября в Стамбуле проведет совещание по вопросу использования карт "Мир". Он заявил, что использование данной платежной системы было общим решением РФ и Турции, и представители министерств обеих стран продолжают обсуждение этой темы.

Также президент Турции приветствовал инициативу начала прямого авиасообщения между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра, отметив, что Россия обладает высоким туристическим потенциалом, а "туризм является одним из важных источников доходов в бюджет турецкого Кипра".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ПЛАНЫ


Похожие новости


РФ и Турция рассматривают проекты по выращиванию лососевых в Черном море Эрдоган: обмен пленными между РФ и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом к прекращению войны Турецкий DenizBank приостановил прием карт «Мир» Турецкий Isbank приостановил прием карт "Мир" Путин: вопросы по строительству АЭС "Аккую" в Турции сняты, участники процесса договорились Путин: в ближайшее время должна заработать договоренность об оплате 25% стоимости поставок газа в Турцию рублями

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az