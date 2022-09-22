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АПК 22.09.2022 19:11

Гутерриш призвал устранить препятствия для экспорта российских удобрений

Все препятствия для экспорта российских пищевых удобрений нужно устранить, иначе в следующем году начнется продовольственный кризис, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Если рынок удобрений не стабилизируется, то в следующем году может начаться продовольственный кризис, в мире просто закончится продовольствие. Необходимо, чтобы все стороны немедленно устранили оставшиеся препятствия для экспорта российских удобрений", - сказал Гутерриш, выступая в Совбезе ООН в четверг.

Ранее ООН и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, главная задача которого - обеспечение беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырьё для их производства, на мировые рынки.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в этом месяце заявил, что западные санкции препятствуют реализации подписанного в Стамбуле меморандума о содействии доступа продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, УДОБРЕНИЯ


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