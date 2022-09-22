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Дальнее зарубежье 22.09.2022 19:26

Гутерриш призвал членов ООН сделать все возможное для мира на Украине

Все государства-члены ООН должны увеличить усилия по предотвращению эскалации и установления мира на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг.

"Я призываю все государства ООН, особенно те, которые сегодня принимают участие в нашем заседании, удвоить усилия по предотвращению дальнейших эскалаций и сделать все возможное, чтобы завершить военные действия и обеспечить долгосрочный мир", - заявил Гутерриш, выступая в Совбезе ООН.

Генсек заявил, что продолжит прилагать все возможные усилия для мирного урегулирования кризиса в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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