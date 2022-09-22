Гутерриш призвал членов ООН сделать все возможное для мира на Украине

Все государства-члены ООН должны увеличить усилия по предотвращению эскалации и установления мира на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг.

"Я призываю все государства ООН, особенно те, которые сегодня принимают участие в нашем заседании, удвоить усилия по предотвращению дальнейших эскалаций и сделать все возможное, чтобы завершить военные действия и обеспечить долгосрочный мир", - заявил Гутерриш, выступая в Совбезе ООН.

Генсек заявил, что продолжит прилагать все возможные усилия для мирного урегулирования кризиса в соответствии с международным правом и Уставом ООН.