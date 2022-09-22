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Внешняя политика 22.09.2022 19:19

Баку направил в Международный суд ООН письмо о минировании Арменией Лачинского района

Официальный Баку направил в Международный суд ООН письмо о грубых нарушениях со стороны Армении, в том числе минировании территорий, которые вернулись под контроль Азербайджана

Об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в twitter.


“Факты показывают, что Армения установила 1 300 противопехотных мин на освобожденных территориях, таких как Лачинский район, после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, что препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев. Военных операций в этих районах с момента заключения трехстороннего заявления не проводилось. У противопехотных мин нет там никакой цели, кроме как мешать возвращению азербайджанского населения”, - подчеркнул Мамедов.


При этом замминистра отметил, что с ноября 2020 года на освобожденных территориях более 240 гражданских и военных Азербайджана подорвались на минах, установленных армянами.


Кроме того Мамедов заявил, что Армения также не выполнила постановление Международного Суда о предотвращении разжигания и пропаганды расовой ненависти по отношению к азербайджанцам, в том числе, не предприняв никаких действий против разжигания ненависти и насилия со стороны военизированных формирований.


“Мы надеемся, что суд привлечет Армению к ответственности за нарушение решения суда”, - добавил он.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ООН, СУД, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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