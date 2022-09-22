Баку направил в Международный суд ООН письмо о минировании Арменией Лачинского района

Официальный Баку направил в Международный суд ООН письмо о грубых нарушениях со стороны Армении, в том числе минировании территорий, которые вернулись под контроль Азербайджана

Об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в twitter.





“Факты показывают, что Армения установила 1 300 противопехотных мин на освобожденных территориях, таких как Лачинский район, после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, что препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев. Военных операций в этих районах с момента заключения трехстороннего заявления не проводилось. У противопехотных мин нет там никакой цели, кроме как мешать возвращению азербайджанского населения”, - подчеркнул Мамедов.





При этом замминистра отметил, что с ноября 2020 года на освобожденных территориях более 240 гражданских и военных Азербайджана подорвались на минах, установленных армянами.





Кроме того Мамедов заявил, что Армения также не выполнила постановление Международного Суда о предотвращении разжигания и пропаганды расовой ненависти по отношению к азербайджанцам, в том числе, не предприняв никаких действий против разжигания ненависти и насилия со стороны военизированных формирований.





“Мы надеемся, что суд привлечет Армению к ответственности за нарушение решения суда”, - добавил он.





Х.Насирзаде