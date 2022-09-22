Таиланд 1 октября снимает все антиковидные ограничения на въезд

Таиланд с 1 октября не будет при въезде требовать с иностранных путешественников ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации, сообщает газета The Bangkok Post ссылкой на Минздрав страны.

"При въезде в Таиланд пассажирам с 1 октября не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации или результаты тестов на COVID-19, а инфицированным людям с легкими симптомами или без них не потребуется изоляция", - пишет издание.

Как отмечает газета, власти Таиланда пересмотрели степень опасности коронавируса для населения и до сентября следующего года перевели инфекцию из разряда опасных в разряд находящихся под наблюдением.

Зараженные коронавирусом в легкой форме или без симптомов хоть и не будут изолированы, но им необходимо строго соблюдать меры санитарной безопасности, в частности не снимать маску и держаться подальше от пожилых людей.

По данным тайского департамента по контролю за заболеваниями, после строгого соблюдения антикоронавирусных мер лицам с COVID-19 также больше не нужно будет сдавать тест на антиген.