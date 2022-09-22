Китай и Индия в СБ ООН призвали к возобновлению диалога РФ и Украины

Пекин видит основным приоритетом для Москвы и Киева возвращение к переговорам, а для международного сообщества - содействие деэскалации на Украине, заявил глава МИД КНР Ван И в четверг на заседании Совета Безопасности ООН.
"Мы должны придерживаться диалога и переговоров. Основным приоритетом для сторон является возобновление переговоров без предварительных условий, приверженность к диалогу без прогнозирования результатов", - сказал он.
Ван И также призвал стороны избегать эскалации, а международное сообщество - "сыграть конструктивную роль, помочь деэскалации", а также - "создать условия и пространство для политического урегулирования".
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар также выразил уверенность в том, что кризис на Украине должен быть решен путем диалога.
"Индия решительно заявляет о необходимости немедленного прекращения всех боевых действий и возвращении к диалогу и дипломатии", - заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
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