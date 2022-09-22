Великобритания отменяет запрет на гидроразрыв пласта в Англии

Правительство Великобритании в четверг официально отменило запрет на добычу углеводородов путем гидроразрыва пласта (ГРП) в Англии, действовавший с 2019 года, поскольку укрепление энергетической безопасности страны является абсолютным приоритетом, сообщают местные СМИ.
Премьер-министр Лиз Трасс объявила о таком намерении всего через несколько дней после вступления в должность в начале сентября.
Великобритания должна использовать все доступные источники энергии, "поэтому правильно, что мы снялись с паузы, чтобы освоить любые потенциальные источники внутреннего газа", сказал министр по делам бизнеса и энергетики Джейкоб Рис-Могг в четверг.
Снятие запрета означает, что будущие заявки на подобные разработки будут рассматриваться "при наличии местной поддержки", отметили в ведомстве. Компании должны будут иметь необходимые лицензии и разрешения, прежде чем они смогут начать работу.
Другие части Великобритании - Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс - не затронуты объявленным в четверг решением.
Правительство Великобритании приостановило гидроразрыв пласта в ноябре 2019 года после того, как на единственной в стране сланцевой скважине недалеко от Блэкпула на северо-западе Англии была зарегистрирована серия подземных толчков.
Cuadrilla, единственная занимавшаяся ГРП в Великобритании компания, несколько лет назад обнаружила месторождения сланцевого газа, которые, по ее оценке, могли наполовину снизить зависимость королевства от импорта. Но из-за введения моратория на разработку, фирма была вынуждена прекратить деятельность. С тех пор месторождения заброшены. Австралийская AJ Lucas владеет 96% Cuadrilla.
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