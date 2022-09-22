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Макроэкономика 22.09.2022 20:45

Кабмин Азербайджана представит проект госбюджета на 2023г президенту

Кабинет министров Азербайджана на заседании в четверг рассмотрел проекты госбюджета и сводного бюджета на 2023 год и показатели сводного бюджета на следующие три года, а также концепции экономического и социального развития Азербайджана и прогнозные показатели на 2023 год и последующие три года, сообщает сайт Кабмина.

По итогам заседания принято решение представить проекты на рассмотрение президенту Азербайджана.


Доходы бюджета на 2023 год оцениваются в 30,7 млрд манатов, расходы - в 33,3 млрд манатов, дефицит - на уровне 2 млрд 579,3 млн манатов или 2,4% ВВП.


В структуре расходов на 2023 год социальные расходы запланированы на 9,2% больше, чем в текущем году. Кроме того на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура в 2023 году будет направлено 3 млрд манатов (9% от общих расходов госбюджета).


Также на финансирование проектов и мероприятий, указанных в «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы», предусмотрено 5,2 млрд манатов.


Х.Насирзаде


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Тэги: КАБМИН, БЮДЖЕТ, ПРОЕКТ


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