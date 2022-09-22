В ЕС сообщили о приглашении Азербайджана на первую встречу Европейского политического сообщества

Евросоюз начал в четверг рассылать приглашения странам-участницам первой встречи Европейского политического сообщества в Праге 6 октября, на которую приглашены более 40 стран, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.
"Европейское политическое сообщество представляет собой платформу политической координации для европейских стран со всего континента. Оно направлено на развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента", - объяснил собеседник СМИ.
По его словам, "в идеале, лидеры европейских стран будут собираться на равных и в духе единства, один или два раза в год".
"Европейское политическое сообщество не заменяет существующие организации, структуры или процессы и не ставит целью создание новых на данном этапе", - подчеркнул функционер ЕС.
Он отметил, что в настоящее время у организаторов нет намерения выпускать официальную декларацию или заключение по итогам первого заседания Европейского политического сообщества.
Письмо-приглашение на встречу было подписано председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром председательствующей в Совете ЕС Чехии Петром Фиалой. Приглашения для 27 государств-членов ЕС будут разосланы позже вместе с приглашениями на неформальный саммит Евросоюза, который состоится в Праге 7 октября.
Чиновник предоставил список всех приглашаемых участников встречи: Албания, Австрия, Армения, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания.
Встреча начнется с пленарного заседания. После этого лидеры будут приглашены для участия в дискуссиях "круглых столов", которые запланированы по темам: мир и безопасность, энергетика и климат, экономическая ситуация, миграция и транспорт. Затем могут пройти двусторонние встречи. Завершится конференция пленарным заседанием за рабочим ужином.
Президент председательствовавшей в Совете ЕС в первом полугодии 2022 года Франции Эмманюэль Макрон 9 мая заявил, что предлагает создать новое политическое сообщество, в которое можно будет принимать страны, не входящие в Евросоюз.
"Европейский союз, учитывая его уровень интеграции и стремлений, не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента... Мы должны, столкнувшись с этим новым геополитическим контекстом, найти способ думать о нашей Европе, нашем единстве, стабильности, не ослабляя близость, построенную внутри ЕС", - сказал Макрон, выступая с речью в Страсбурге.
Президент Франции добавил, что в этих условиях предлагает создать то, что он "назвал бы Европейским политическим сообществом".
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