Нью-Йорк остался ведущим финцентром мира - исследование

Нью-Йорк вновь занял первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).
Нью-Йорк обогнал в рейтинге Лондон четыре года назад и с тех пор не отдает лидерство. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в марте, Нью-Йорк набрал 1 очко и лидирует с показателем 760, тогда как Лондон прибавил пять баллов, до 731.
Тройку лидеров замыкает Сингапур, сместивший Гонконг на четвертое место и приблизившийся к Лондону на расстояние в пять пунктов. Пятое место занимает Сан-Франциско, шестое - Шанхай, седьмое - Лос-Анджелес, восьмое - Пекин, девятое - Шэньчжэнь, и замыкает десятку Париж.
Сидней взлетел сразу на 10 мест и занял 13-ю строчку, Берлин отыграл 16 позиций и теперь расположился на 26-м месте.
Самое резкое падение в индексе продемонстрировала Джакарта, откатившаяся сразу на 26 позиций, на 95-е место. Среди лидеров разочаровал Токио, опустившийся на семь строчек и занявший 16-е место.
Москва переместилась с 51-й позиции на 73-ю, Санкт-Петербург потерял 17 мест и опустился на 114-ю строчку из-за введенных против России санкций. Москва пропустила вперед такие финансовые центры Восточной Европы и Средней Азии, как Прага, Варшава и Нур-Султан.
В ответ на вопрос, какие финансовые центры увеличат свое влияние в ближайшие два-три года, чаще всего респонденты упоминали Сеул, Сингапур и Гуджрат.
Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 32-м по счету). Последний рейтинг был составлен на основе опроса более 11,9 тыс. респондентов.
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