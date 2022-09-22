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ТЭК 22.09.2022 21:54

Баку и Скопье обсудили энергетику - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов на «полях» 77-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и региональную ситуацию.


Байрамов выразил удовлетворение двусторонними дружественными отношениями между Азербайджаном и Северной Македонией.


Ковачевски, в свою очередь, выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и важность продолжения диалога между государственными институтами. Особо был отмечен вклад Азербайджана в энергообеспечение Европы.


Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ и других международных организаций, а также другие направления, представляющие взаимный интерес.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, СЕВМАКЕДОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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