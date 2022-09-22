Баку и Скопье обсудили энергетику - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов на «полях» 77-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и региональную ситуацию.
Байрамов выразил удовлетворение двусторонними дружественными отношениями между Азербайджаном и Северной Македонией.
Ковачевски, в свою очередь, выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и важность продолжения диалога между государственными институтами. Особо был отмечен вклад Азербайджана в энергообеспечение Европы.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ и других международных организаций, а также другие направления, представляющие взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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