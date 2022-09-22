Эрдоган и Пашинян могут встретиться в Праге

В Ереване не исключают возможность встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Эрдогана в Праге.

"Не исключена встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятия, которое пройдет в Праге. При этом, на данный момент такая встреча не подтверждена. Если встреча будет подтверждена, мы своевременно проинформируем общественность", - заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

Ранее в четверг президент Турции заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября