Страны ЕС потратили 450 млрд евро на противодействие последствиям энергокризиса

Государства-члены ЕС под гнетом инфляции, раскручиваемой энергетическим кризисом, выделили на различные меры поддержки своего населения и предприятий с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го 450 млрд евро, сообщается в исследовании брюссельского института Брейгель.

Из этой суммы 314 млрд пришлось на удержание роста цен на электроэнергию, предоставление субсидий и сокращение сборов, которыми облагалось производство электроэнергии.

На первом месте по таким расходам находится Германия, потратившая 100,2 млрд евро. За ней следует Италия с 59,2 млрд. на третьем месте - Франция: 53,6 млрд евро.

Согласно исследовани, хотя большинство стран приняли меры, считающиеся краткосрочными, они вполне могут стать структурными, настолько нарастающим стало вмешательство государства.