Иран внимательно следит за ситуацией на границе Армении и Азербайджана - Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что для Тегерана важна безопасность Армении, сообщает пресс-служба правительства республики.
Пашинян изложил свое видение армяно-азербайджанского конфликта.
Раиси отметил, что Иран внимательно следит за развитием событий, и подчеркнул, что все проблемы в регионе должны быть решены исключительно мирным путем, сказано в релизе.
"По словам президента Ирана, позиция Тегерана в отношении территориальной целостности государств и недопустимости изменения границ в регионе очень четкая, и связь Ирана с Арменией не должна подвергаться опасности. Раиси подчеркнул, что его страна готова поддержать установление мира в регионе, а также отметил, что вопрос безопасности Армении важен для Ирана", - сообщили в армянском правительстве.
Баку направил в Международный суд ООН письмо о минировании Арменией Лачинского района
Соглашение с Азербайджаном об увеличении поставок газа содействует усилиям ЕС по диверсификации источников энергии - Боррель
Страны ЕС потратили 450 млрд евро на противодействие последствиям энергокризиса
Нью-Йорк остался ведущим финцентром мира - исследование
Таиланд 1 октября снимает все антиковидные ограничения на въезд
Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, скончались три человека
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Гарантийные письма онлайн и без залога от Yelo Bank
Состоялся визит делегации Caspian Energy Club в Батуми
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Фондом возрождения Карабаха
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично