Иран внимательно следит за ситуацией на границе Армении и Азербайджана - Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что для Тегерана важна безопасность Армении, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пашинян изложил свое видение армяно-азербайджанского конфликта.

Раиси отметил, что Иран внимательно следит за развитием событий, и подчеркнул, что все проблемы в регионе должны быть решены исключительно мирным путем, сказано в релизе.

"По словам президента Ирана, позиция Тегерана в отношении территориальной целостности государств и недопустимости изменения границ в регионе очень четкая, и связь Ирана с Арменией не должна подвергаться опасности. Раиси подчеркнул, что его страна готова поддержать установление мира в регионе, а также отметил, что вопрос безопасности Армении важен для Ирана", - сообщили в армянском правительстве.