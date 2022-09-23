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Регион 23.09.2022 00:00

Иран внимательно следит за ситуацией на границе Армении и Азербайджана - Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что для Тегерана важна безопасность Армении, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пашинян изложил свое видение армяно-азербайджанского конфликта.

Раиси отметил, что Иран внимательно следит за развитием событий, и подчеркнул, что все проблемы в регионе должны быть решены исключительно мирным путем, сказано в релизе.

"По словам президента Ирана, позиция Тегерана в отношении территориальной целостности государств и недопустимости изменения границ в регионе очень четкая, и связь Ирана с Арменией не должна подвергаться опасности. Раиси подчеркнул, что его страна готова поддержать установление мира в регионе, а также отметил, что вопрос безопасности Армении важен для Ирана", - сообщили в армянском правительстве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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