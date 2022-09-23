Погранслужба отмечает увеличение количества въезжающих в Казахстан из России

На казахстанско-российской границе увеличилось число въезжающих в республику иностранных граждан, сообщила погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана.
"На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении.
"Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле", - отмечается в информации.
В погранслужбе сообщили, что совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах.
"Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством", - говорится в сообщении.
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