Погранслужба отмечает увеличение количества въезжающих в Казахстан из России

На казахстанско-российской границе увеличилось число въезжающих в республику иностранных граждан, сообщила погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

"Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле", - отмечается в информации.

В погранслужбе сообщили, что совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах.

"Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством", - говорится в сообщении.