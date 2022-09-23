Казахстан выступает за укрепление внутрирегионального диалога стран Центральной Азии

Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в формате С5+1 с участием государственного секретаря США Энтони Блинкена обсудили вопросы региональной повестки дня и совместные усилия по расширению торгово-экономических связей, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
Участники встречи приветствовали запуск виртуального секретариата С5+1, который призван обеспечить институциональную поддержку и скоординированную реализацию достигнутых договоренностей.
В своем выступлении глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди подчеркнул значимость укрепления внутрирегионального диалога в целях повышения устойчивого развития и стабильности региона.
"Казахстан приложит максимальные усилия для совместного решения вопросов региональной безопасности, противодействия негативным последствиям климатических изменений, рационального использования водных ресурсов, расширения экономических возможностей женщин и развития человеческого капитала", - отметил глава МИД.
В завершение мероприятия Тлеуберди предложил провести следующую министерскую встречу в Казахстане.
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