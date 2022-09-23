ВБ выделит Таджикистану $80 млн на реформу энергосектора

Министр финансов Таджикистана Файзиддин Кахорзода и постоянный представитель ВБ в республике Озан Севимли подписали грантовое соглашение на дополнительное финансирование в размере $80 млн на реформу энергетического сектора республики, говорится в сообщении на сайте ВБ
Проект направлен на повышение долгосрочной финансовой устойчивости энергетической сферы Таджикистана, повышения надежности электроснабжения и улучшение управления энергетикой страны, отмечается в сообщении.
Проект финансового оздоровления энергетики Таджикистана был разработан в поддержку программы финансового оздоровления холдинговой компании "Барки Точик" ("Энергия Таджикистана") на 2019-2025 годы, принятой правительством республики для повышения надежности электроснабжения.
ВБ отмечает, что энергетическая сфера является приоритетным направлением работы банка в республике. "Текущие инвестиции ВБ в эту отрасль составляют $562 млн для поддержки финансовой и операционной устойчивости сектора, обеспечения доступного и стабильного электроснабжения населения и предприятий страны, а также получения доходов от увеличения экспорта неископаемых энергоресурсов", - отмечается в сообщении.
В настоящее время Всемирный банк финансирует 25 проектов в Таджикистане на общую сумму $1,39 млрд. С 1996 года ВБ предоставил Таджикистану более $2,44 млрд в виде грантов, льготных кредитов и средств из трастовых фондов.
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