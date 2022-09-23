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ТЭК 23.09.2022 11:12

ЕС ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Страны Европейского союза ускорили обсуждение планов по введению потолка цен на поставки нефти из России, стремясь достичь соглашения в ближайшие недели, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Введение максимальной цены на закупки нефти в России может войти в новый пакет антироссийских санкций, сообщили источники. Государства ЕС ускорили процесс после объявления частичной мобилизации в РФ, пишет агентство.

При этом нет гарантии, что усилия Еврокомиссии и ряда государств по ограничению цен на поставки топлива из РФ увенчаются успехом, отмечают источники. В частности, для введения санкций нужно единогласное одобрение всех стран-членов ЕС, и это может стать проблемой, поскольку "у европейских стран отличаются потребности в энергоносителях".

По словам источников, Евросоюзу предстоит согласовать важные детали, включая конкретный размер максимальной цены на нефть и то, как потолок цен будет сочетаться с объявленным ранее эмбарго на импорт российской нефти в ЕС и запретом на оказание услуг по транспортировке топлива.

Представители стран, входящих в ЕС, встретятся для обсуждения новых санкций против РФ на ближайших выходных. В новый пакет санкций также могут войти дополнительные ограничительные меры в отношении физических лиц, а также торговли технологиями и товарами класса "люкс", сказали источники.

Европейские политики стремятся достичь предварительной договоренности относительно потолка цен на нефть до неформальной встречи лидеров ЕС, которая состоится в Праге 6 октября, указывают источники.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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