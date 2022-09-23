Boeing заплатит $200 млн за дезинформацию инвесторов относительно рисков лайнеров 737 MAX

Boeing Co. заплатит $200 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, обвинившей компанию в дезинформации инвесторов относительно степени безопасности самолетов 737 MAX.
Как говорится в заявлении SEC, Boeing и экс-гендиректор компании Дэннис Мюленбург вводили в заблуждение инвесторов своими заявлениями после крушения лайнеров 737 MAX в 2018 и 2019 гг.
"После первой аварии Boeing и Мюленбург знали о проблемах с безопасностью системы маневрирования (MCAS) в самолетах, однако продолжали убеждать публику, что 737 MAX является "столь же безопасным как любой другой когда-либо летавший самолет", - говорится в заявлении SEC. - После второй катастрофы они заявляли, что задержек с сертификацией обновленной MCAS не будет, хотя знали об обратном".
Мюленбург выплатит $1 млн для урегулирования претензий SEC.
Как Boeing, так и Мюленбург, не признали вины, но и не отрицают ее в рамках с соглашения с регулятором.
"Boeing и Мюленбург поставили прибыли выше людей, дезинформировав инвесторов относительно степени безопасности самолетов 737 MAX, - заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Греваль. - Публичные компании и их топ-менеджеры должны предоставлять точную и полную информацию инвесторам вне зависимости от обстоятельств. Если они не делают этого, мы призываем их к ответственности, как в этом случае".
Полеты самолетов Boeing-737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.
С конца 2020 года эксплуатация самолетов 737 MAX возобновилась более чем в 190 странах, включая США, Австралию, Канаду и 31 европейское государство.
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