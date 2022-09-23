Баку занял 116-ое место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира

Баку потерял две позиции и занял 116-ое место среди 119 городов в рейтинге крупнейших финансовых центров мира, который раз в полгода публикует финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd.
Показатель Баку – 556 баллов (+37 от предыдущего рейтинга).
Нью-Йорк вновь занял первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).
Нью-Йорк обогнал в рейтинге Лондон четыре года назад и с тех пор не отдает лидерство. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в марте, Нью-Йорк набрал 1 очко и лидирует с показателем 760, тогда как Лондон прибавил пять баллов, до 731.
Тройку лидеров замыкает Сингапур, сместивший Гонконг на четвертое место и приблизившийся к Лондону на расстояние в пять пунктов. Пятое место занимает Сан-Франциско, шестое - Шанхай, седьмое - Лос-Анджелес, восьмое - Пекин, девятое - Шэньчжэнь, и замыкает десятку Париж.
Сидней взлетел сразу на 10 мест и занял 13-ю строчку, Берлин отыграл 16 позиций и теперь расположился на 26-м месте.
Самое резкое падение в индексе продемонстрировала Джакарта, откатившаяся сразу на 26 позиций, на 95-е место. Среди лидеров разочаровал Токио, опустившийся на семь строчек и занявший 16-е место.
Стамбул потерял 13 позиций и переместился на 77-ое место, Тегеран – 112-ое (+6 мест).
Москва переместилась с 51-й позиции на 73-ю, Санкт-Петербург потерял 17 мест и опустился на 114-ю строчку из-за введенных против России санкций.
Казахстанский Нур-Султан поднялся на 8 строчек - до 66-го места, Алма-Аты, наоборот, потерял 14 мест и теперь занимает 89-ое место.
Таллинн занимает 93-е место (+11), Рига – 107 (+5).
Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 32-м по счету). Последний рейтинг был составлен на основе опроса более 11,9 тыс. респондентов.
А.Азизов
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