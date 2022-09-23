Volkswagen не исключает переноса производства из ФРГ и Восточной Европы из-за дефицита газа

Volkswagen AG (VW) не исключает возможности переноса производства из Германии и Восточной Европы в случае, если проблема дефицита газа в регионе не будет решена.

Такой шаг является одной из опций, которую компания рассматривает на среднесрочную перспективу, заявил директор по закупкам VW Гэн У.

Помимо Германии, у автопроизводителя есть заводы в таких странах как Чехия и Словакия, зависимость которых от поставок российского газа очень велика, отмечает агентство Bloomberg.

"В качестве альтернатив на среднесрочную перспективу мы думаем о большей локализации операций, релокации производственных мощностей или технических вариантах, которые уже стали обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводниковых компонентов и других сложностей в цепочках поставок", - заявил Гэн У.

Страны юго-запада Европы или государства на севере региона, имеющие выход к морю, могут оказаться главными бенефициарами релокации производства VW, поскольку имеют наилучший доступ к поставкам сжиженного природного газа (СПГ), сообщил Bloomberg представитель VW.

В настоящее время у VW уже есть заводы в Португалии, Испании и Бельгии - странах, где имеются терминалы для приема СПГ.