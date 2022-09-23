Президент Кыргызстана сообщил о возможности освобождения Атамбаева после завершения судебного процесса

Президент Киргизии Садыр Жапаров не исключил возможности освобождения из-под стражи бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева после завершения судебного процесса.
"На ваш вопрос об освобождении Атамбаева скажу следующее. Пока не завершатся судебные процессы, я не могу вмешиваться, сейчас у меня нет полномочий его освободить, только после завершения судебного процесса по Кой-Ташским событиям у меня появится такая возможность", - сообщил в пятницу Жапаров в интервью киргизскому информационному агентству "Кабар".
По его словам, он недавно принял сыновей Атамбаева и объяснил, что "после завершения судебных процессов у меня появится такая возможность".
Жапаров отметил, что власти страны не намерены вмешиваться в судебный процесс по июньским событиям 2010 года.
"Прокуратура расследовала дело и направила в суд, который и примет окончательное решение, виновные должны понести наказание, невиновные - оправданы", - сказал киргизский лидер.
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