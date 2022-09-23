Турпоток в Турцию за 8 мес. вырос почти в 2,1 раза

Число туристов из России, побывавших в Турции в августе, сократилось на 11% в годовом выражении и составило 806,505 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма Турецкой Республики.

В то же время в январе-августе Турцию посетили 3 млн россиян против 2,46 млн за аналогичный период прошлого года.

Общий турпоток иностранцев в Турцию в августе подскочил на 58,3% и достиг 6,3 млн человек. Чаще всего страну посещали немцы - 858,3 тыс. туристов (рост на 40,5% год к году), а самый резкий прирост показали туристы из Великобритании - в 25 раз, до 550 тыс.

Более трети всего турпотока (35,9%) пришлось на Анталью, более четверти (26,4%) - на Стамбул.

За восемь месяцев этого года Турция зафиксировала рост числа иностранных туристов более чем в два раза (+108,5%), до 29,33 млн человек.