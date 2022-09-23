AzerGold отбирает подрядчика для определения содержания золота и серебра в металлических сплавах при аффинаже в Швейцарии

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию, оказывающую услуги по определению содержания золота и серебра в металлических сплавах в процессе их аффинажа в Швейцарии, говорится в объявлении общества.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом открытого тендера.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 часов 24 октября 2022 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 25 октября в 15:00.

Стоимость предмета тендера превышает $3 млн.

Телефон для справок: +99412 (505-02-02).

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г).

Н.Аббасова