Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.09 $/bbl +/- WTI 83.49 +0.55 Brent 90.46 +0.63

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 23.09.2022 12:51

AzerGold отбирает подрядчика для определения содержания золота и серебра в металлических сплавах при аффинаже в Швейцарии

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию, оказывающую услуги по определению содержания золота и серебра в металлических сплавах в процессе их аффинажа в Швейцарии, говорится в объявлении общества.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом открытого тендера.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 часов 24 октября 2022 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 25 октября в 15:00.

Стоимость предмета тендера превышает $3 млн.

Телефон для справок: +99412 (505-02-02).

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: AZERGOLD, AZERGOLD, ТЕНДЕР, ТЕНДЕР


Похожие новости


AzerGold потратит около 340 тыс. манатов на закупку генератора AzerGold отбирает аудитора финотчетности по МСФО «Дочка» AzerGold закупает дроны AAM заплатит AzerGold $4 млн за данные по разведке контрактных участков Гарадаг и Хархар AzerGold направит свыше 0,5 млн манатов на услуги оплату по перевозке драгметалловпо международным направлениям Доходы AzerGold от экспорта драгметаллов за 5 месяцев превысили $34 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az