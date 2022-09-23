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Бизнес и законодательство 23.09.2022 12:59

В Баку в ноябре пройдет торговый фестиваль - AFRA

В Баку в ноябре текущего года планируется проведение торгового фестиваля.

Об этом заявили члены правления Азербайджанской ассоциации розничных импортеров одежды (AFRA) в ходе встречи с представителями Государственной налоговой службы (ГНС) страны.

«Члены правления AFRA проинформировали сотрудников ГНС о том, что намерены провести в ноябре в Баку торговый фестиваль, предложив рассмотреть вопрос о применении специальных налоговых льгот в течение всего фестиваля», - отмечается в информации.

В ходе встречи также прозвучали предложения по отсрочке уплаты НДС на основании банковской гарантии при ввозе товаров, усилению контроля за товарами, заказанными с электронных торговых площадок, а также за грузовыми компаниями, которые их доставляют, льготами по НДС на импортную детскую одежду.

Х.Насирзаде

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Тэги: AFRA, ГНС, ФЕСТИВАЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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