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Власти Великобритании снижают налоги, готовясь к рецессии

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг в пятницу представил Палате общин новый план правительства, предусматривающий масштабное снижение налогов с целью поддержать экономику страны на фоне кажущейся неминуемой рецессии, пишет CNBC.

Британский Минфин планирует отменить запланированное повышение налога на корпоративную прибыль до 25% с текущих 19% и отказаться от недавно вступившего в силу увеличения обязательных страховых отчислений из зарплат британцев на 1,25%.

Базовая ставка подоходного налога будет снижена до 19% с 20%, а максимальная ставка в 45% на доходы свыше 150 тыс. фунтов будет отменена. Ожидается, что изменения начнут действовать с 6 ноября.

Гербовый сбор на покупку жилья не будет взиматься, если стоимость дома не превышает 250 тыс. фунтов - тогда как ранее этот порог был вдвое ниже (125 тыс. фунтов). Для тех, кто покупает жилье впервые, порог составит 425 тыс. вместо 300 тыс. фунтов. Это решение вступает в силу немедленно.

Правительство планирует отмену запланированных увеличений акцизных сборов на различные виды алкогольных напитков, отмену ограничений на бонусы топ-менеджеров банков и намерено создать сеть "инвестиционных зон" в различных регионах страны с более благоприятным налоговым режимом. Также власти анонсировали иные налоговые послабления для физических и юридических лиц.

Квартенг назвал указанные меры "новым подходом в новую эру, нацеленную на рост", который в среднесрочной перспективе таргетируется на уровне 2,5%.

Также он впервые предоставил количественную оценку бюджетных расходов на анонсированные ранее меры поддержки населения в условиях роста цен на энергоносители - ожидается, что на эти цели из бюджета будет выделено 60 млрд фунтов ($66,7 млрд) в течение последующих шести месяцев.

Накануне Банк Англии спрогнозировал, что экономика Великобритании уже вступила в техническую рецессию (снижение ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд), однако все равно повысил ключевую ставку до максимума с 2008 года на ожиданиях, что инфляция может достичь пика чуть ниже 11% в октябре.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАЛОГИ, СНИЖЕНИЕ


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