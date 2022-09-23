Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.09 $/bbl +/- WTI 83.49 +0.55 Brent 90.46 +0.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.09.2022 17:04

ЕС к 2027 году инвестирует в технологии экологически чистой энергии более 28 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) объявила в пятницу о поддержке ускоренной коммерциализации новых технологий в сфере экологически чистой энергии - на сумму более 28 млрд евро на срок до 2027 года.

"Сегодня на глобальном форуме действий за чистую энергию - на первом совместном заседании министерской конференции по чистой энергии и министерской конференции по инновациям в Питтсбурге, в США, комиссия подтвердила поддержку ускорения коммерциализации новых технологий чистой энергии", - сообщается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

"Комиссия выделит к 2027 году более 28 млрд евро на продвижение инноваций и внедрение экологически чистых энергетических технологий в основном в трудно поддающихся преобразованию секторах через программу Horizon Europe, инновационный фонд и фонд InvestEU", - говорится в документе.

В нем приводятся слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен из послания к форуму: "Исследования и инновации будут способствовать переходу на чистую энергию, которая необходима как никогда (...). Наши программы ЕС готовы к этому".

В ЕК напоминают, что, поддерживая коммерциализацию экологически чистых энергетических технологий, "страны всего мира поставили перед собой цель коллективно собрать $90 млрд государственных инвестиций, что, в свою очередь, позволит привлечь частные инвестиции для масштабных проектов, которые должны быть завершены в этом десятилетии".

В Брюсселе считают, что "это ускорит коммерциализацию новых технологий, позволит избавиться от зависимости от нестабильных и доминирующих ископаемых видов топлива и работать над инклюзивным и резонным переходом на чистую энергию".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az