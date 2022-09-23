ЕС к 2027 году инвестирует в технологии экологически чистой энергии более 28 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) объявила в пятницу о поддержке ускоренной коммерциализации новых технологий в сфере экологически чистой энергии - на сумму более 28 млрд евро на срок до 2027 года.
"Сегодня на глобальном форуме действий за чистую энергию - на первом совместном заседании министерской конференции по чистой энергии и министерской конференции по инновациям в Питтсбурге, в США, комиссия подтвердила поддержку ускорения коммерциализации новых технологий чистой энергии", - сообщается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.
"Комиссия выделит к 2027 году более 28 млрд евро на продвижение инноваций и внедрение экологически чистых энергетических технологий в основном в трудно поддающихся преобразованию секторах через программу Horizon Europe, инновационный фонд и фонд InvestEU", - говорится в документе.
В нем приводятся слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен из послания к форуму: "Исследования и инновации будут способствовать переходу на чистую энергию, которая необходима как никогда (...). Наши программы ЕС готовы к этому".
В ЕК напоминают, что, поддерживая коммерциализацию экологически чистых энергетических технологий, "страны всего мира поставили перед собой цель коллективно собрать $90 млрд государственных инвестиций, что, в свою очередь, позволит привлечь частные инвестиции для масштабных проектов, которые должны быть завершены в этом десятилетии".
В Брюсселе считают, что "это ускорит коммерциализацию новых технологий, позволит избавиться от зависимости от нестабильных и доминирующих ископаемых видов топлива и работать над инклюзивным и резонным переходом на чистую энергию".
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