Облачное подразделение Alibaba инвестирует $1 млрд в развитие бизнеса клиентов

Подразделение облачных технологий китайской IT компании Alibaba Group Holding инвестирует $1 млрд в развитие облачного бизнеса своих клиентов.
Инвестиции Alibaba Cloud рассчитаны на три года и будут направлены как на финансовые (финансирование проектов), так и на нефинансовые (маркетинг и вывод продукции на рынок) инициативы, говорится в сообщении Alibaba.
Главной целью этих вложений станет побудить клиентов компании обновлять облачную инфраструктуру и улучшать пользовательский опыт. Alibaba придает особое значение облачным технологиям, поскольку, как и многие аналитики, считает, что эта сфера является критической для обеспечения роста в будущем.
"Наша обновленная стратегия ставит во главу угла рост партнеров. Продолжая поддерживать расширение бизнеса партнеров, мы можем создать инклюзивную экосистему, приносящую пользу потребителям", - заявила президент Alibaba Cloud Селина Юань.
Котировки акций Alibaba снизились на 3% на торгах в Гонконге в пятницу. С начала года рыночная капитализация компании обрушилась на 28,2%, а индекс Hang Seng потерял за этот период 23,4%.
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