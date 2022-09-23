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Транспорт и связь 23.09.2022 15:49

ИрАэро с 30 октября запускает дополнительные рейсы из Махачкалы в Стамбул

Авиакомпания "ИрАэро" с 30 октября запускает дополнительные регулярные рейсы из Махачкалы в Стамбул, сообщила "Интерфаксу" помощник гендиректора по связям с общественностью дагестанского аэропорта Сапура Магомедова.

По ее словам, в настоящее время полеты по этому направлению выполняются по понедельникам и четвергам, а с 30 октября полеты участятся до 4 раз в неделю и будут осуществляться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на самолетах Superjet-100. Длительность полета - 2 часа 40 минут.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября авиакомпания "ИрАэро" осуществляет рейс Махачкала-Стамбул. Это направление стало новым для авиакомпании.

Сообщалось также, что авиакомпания Red Wings начала выполнять рейсы из Махачкалы в Стамбул с 28 марта.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, ее парк состоит из самолетов Superjet-100, A319, Bombardier CRJ-200, а также Ан-24 и Ан-26.

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