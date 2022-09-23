В Азербайджане небольшой рост случаев COVID-19, скончались два человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 214 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 820 тыс. 513, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 201 случае.

За минувшие сутки умерли двое больных COVID-19 (накануне - трое). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 902 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 809 тыс. 210 человек (+ 229 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 401 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 728 теста на коронавирус против 3 тыс. 84 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 231 тыс.342 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков