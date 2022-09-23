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ТЭК 23.09.2022 18:37

Transocean заключила контракты на бурение скважин в Норвегии с Wintershall Dea и OMV

Швейцарская Transocean Ltd. подписала контракты на бурение скважин в Норвегии с Wintershall Dea Norge и OMV Norge.

Как сообщается в пресс-релизе Transocean, полупогружная буровая платформа Transocean Norge пробурит 11 скважин для Wintershall Dea и 6 скважин для OMV в период с 2023 по 2027 год.

Часть контрактов, однако, должна получить необходимые одобрения со стороны правительства и операторов проекта. При условии получения этих одобрений полный срок действия контрактов составит 1,071 тыс. дней по средней дневной ставке $408 тыс.

Transocean принадлежит 33%-ная доля Transocean Norge. Остальная часть проекта принадлежит Hayfin Capital Management LLP

Transocean является ведущим международным поставщиком услуг по морскому контрактному бурению нефтяных и газовых скважин. Компания специализируется на технически сложных секторах мирового бизнеса морского бурения с особым акцентом на услуги по глубоководному бурению и бурению в суровых условиях. В собственности или частном управлении Transocean имеется флот из 37 мобильных морских буровых установок, включающих 27 сверхглубоководных судов и 10 судов для работы в сложных климатических условиях. Кроме того, в настоящее время компания строит два сверхглубоководных буровых судна.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, TRANSOCEAN, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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