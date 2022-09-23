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Транспорт и связь 23.09.2022 17:52

BNA планирует поэтапно запустить на маршруты в Баку 320 новых автобусов

Бакинское транспортное агентство (BNA) отмечает негативное влияние пандемии коронавируса на работу общественного транспорта в столице, которое продолжает сказываться на работе перевозчиков по принципу «эффекта домино».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на BNA, строгий карантин в период пандемии привел к резкому падению количеству пассажиров (в 2 раза). В тоже время приостановка пассажирских перевозок метрополитеном привела к перегрузке автобусов.

«Это, в свою очередь, увеличило затраты на ремонт и интенсивность внерегламентного ремонта, что сделало невозможным достижение финансовой устойчивости. Отсутствие доставки запчастей во время жесткого карантина также оказало серьезное негативное влияние на проводимый в соответствии с регламентом ремонт. В результате, в 2020-2021гг перевозчики или не работали или работали с ограничениями 170 дней, что привело к потерям перевозчиков в размере 650 тыс. манатов дохода», - подчеркнули в агентстве.

В частности, с финансовыми проблемами по этой причине столкнулось и ООО «BakuBus». «Это не позволило осуществлять ремонт в соответствии с регламентом, а количество автобусов, остановившихся на ремонт, превысило норму. В настоящее время 320 современных автобусов, закупленных в прошлом году, вводятся в эксплуатацию и будут поэтапно задействованы в перевозках в ближайшее время. Благодаря этому количество автобусов будет полностью адаптировано к спросу на перевозки пассажиров», - отметили в агентстве.

Б.Рустамбеков

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Тэги: BNA, АВТОБУСЫ, НЕХВАТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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