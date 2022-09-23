Китайская CATL может расширить сервис быстрой смены аккумуляторов электрокаров на другие страны

Китайская Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), крупнейший производитель литий-ионных аккумуляторов в стране, размышляет над расширением бизнеса по быстрой замене аккумуляторов на электромобилях на другие страны.
"Мы оцениваем возможность зарубежного присутствия EVOGO. Есть много аспектов, которые нам надо учесть. Среди них технология продукта, экономическое обоснование, регулирование, местные правила, а также другие факторы, о которых нам нужно подумать", - заявил исполнительный президент по зарубежным коммерческим рынкам CATL Ли Сяонин в интервью для CNBC. Он также уточнил, что компания в первую очередь рассматривает страны Европы для расширения бизнеса.
CATL запустила сервис EVOGO в 10 городах Китая в январе. Сервис предлагает пользователям электромобилей быструю замену разряженных аккумуляторов на заряженные. Таким образом пользователи смогут избежать ожидания зарядки аккумуляторов на станции.
Китайский производитель электрокаров Nio разработал и запустил аналогичный сервис в Китае. Компания уже объявила, что планирует расширить сервис и построить 1 тыс. станций замены аккумуляторов за рубежом к 2025 году. Большая часть из них будет находиться в Европе.
CATL является поставщиком аккумуляторов для электромобилей Tesla и Ford.
Акции CATL выросли по итогам торгов в Шэньчжэне в пятницу на 0,6%. С начала года капитализация компании упала на 29%, до 1,02 трлн юаней ($141 млрд).
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