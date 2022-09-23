Баку передал Еревану тела еще 6 армянских военнослужащих

Баку в пятницу передал Еревану тела еще 6 армянских военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября, сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
«Сообщаем, что тела еще 6 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль после военных действий, были осмотрены совместно с соответствующими сотрудниками военной прокуратуры Азербайджана, на них не обнаружено следов насилия. 23 сентября эти тела при посредничестве Международного комитета красного креста были переданы противоположной стороне», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что гуманитарный процесс по выдаче тел противоположной стороне продолжится.
Как сообщалось ранее, 20 сентября армянской стороне переданы 95 тел армянских военнослужащих, 17 сентября - 32 тела.
Таким образом, Азербайджан передал Армении 133 тела погибших армянских военных.
На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября. С азербайджанской стороны в боях погибли 80 военных. Ереван свои потери оценивает 207 погибших и пропавших без вести.
Х.Насирзаде
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