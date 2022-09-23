Возможность решения палестино-израильского конфликта сокращается из-за действий Израиля - Аббас на ГА ООН

Израиль своими действиями разрушает возможность достижения решения палестино-израильского конфликта, основанного на принципе сосуществования двух государств заявил в пятницу глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

"Израиль в свое время подорвал действие соглашения в Осло и разрушает принцип о сосуществовании двух государств. Это недвусмысленно говорит о том, что Израиль не верит в мир. Он верит в укрепление статуса-кво с помощью силы и агрессии", - сказал Аббас, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Он подчеркнул, что палестинцы больше не будут той стороной, которая единственная соблюдает соглашения в Осло.

Аббас обвинил власти Израиля в том, что он "санкционировали терроризм" против палестинцев, говоря о еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, а также в "нападении на святые места, христианские и мусульманские, в частности, в Иерусалиме".

Накануне на Генассамблее ООН выступил премьер Израиля Яир Лапид, и он заявил, что решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств было бы "правильным", но оно возможно только если палестинское государство будет мирным.