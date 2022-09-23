Возможность решения палестино-израильского конфликта сокращается из-за действий Израиля - Аббас на ГА ООН

Израиль своими действиями разрушает возможность достижения решения палестино-израильского конфликта, основанного на принципе сосуществования двух государств заявил в пятницу глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
"Израиль в свое время подорвал действие соглашения в Осло и разрушает принцип о сосуществовании двух государств. Это недвусмысленно говорит о том, что Израиль не верит в мир. Он верит в укрепление статуса-кво с помощью силы и агрессии", - сказал Аббас, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
Он подчеркнул, что палестинцы больше не будут той стороной, которая единственная соблюдает соглашения в Осло.
Аббас обвинил власти Израиля в том, что он "санкционировали терроризм" против палестинцев, говоря о еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, а также в "нападении на святые места, христианские и мусульманские, в частности, в Иерусалиме".
Накануне на Генассамблее ООН выступил премьер Израиля Яир Лапид, и он заявил, что решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств было бы "правильным", но оно возможно только если палестинское государство будет мирным.
Глава МИД Азербайджана и председатель ГА ООН обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Баку передал Еревану тела еще 6 армянских военнослужащих
В Азербайджане в октябре пройдет I Национальный градостроительный форум
США лишились нефтяной подушки безопасности - WSJ
Китайская CATL может расширить сервис быстрой смены аккумуляторов электрокаров на другие страны
JPMorgan не намерен прекращать финансирование нефтегазовой отрасли - глава банка
В Бельгии предсказывают осеннюю "волну" коронавирусной инфекции
В Азербайджане небольшой рост случаев COVID-19, скончались два человека
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично