Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.09 $/bbl +/- WTI 83.49 +0.55 Brent 90.46 +0.63

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.09.2022 20:48

Глава МИД Азербайджана и председатель ГА ООН обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов на "полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с председателем 77 сессии ГА ООН, венгерским дипломатом Чабой Кереши, сообщает азербайджанский МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Азербайджана в ООН, сотрудничестве со специализированными учреждениями ООН, будущих направлениях деятельности и других вопросах повестки дня.


Кереши отметил, что Азербайджан является одним из самых активных государств-членов ООН, и выразил свои поздравления по случаю 30-летия членства в ООН.


“Кереши подчеркнул, что в постконфликтный период устойчивые усилия Азербайджана по миростроительству и строительные работы в регионе заслуживают похвалы. В то же время он указал, что ситуация в регионе тревожная и важно решать трудности на политическом уровне”, - сообщается в информации.


Председатель отметил необходимость совместных действий в сфере разминирования освобожденных территорий (Карабах и Восточный Зангезур - ИФ), учитывая, что ООН имеет широкие возможности в сфере разминирования.


Дипломаты также обсудили другие вопросы повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, ООН, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Баку направил в Международный суд ООН письмо о минировании Арменией Лачинского района Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником генсека ООН сирийское политическое урегулирование В МИД РФ прокомментировали принятие СБ ООН резолюции, смягчающей оружейного эмбарго в отношении ЦАР Председатель ГА ООН высоко оценил усилия Азербайджана по установлению мира на Южном Кавказе В Баку отреагировали на протест Еревана из-за участия представительницы ООН в заседании в Шуше Лавров: механизма для лишения России места в СБ ООН не существует

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az