Глава МИД Азербайджана и председатель ГА ООН обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов на "полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с председателем 77 сессии ГА ООН, венгерским дипломатом Чабой Кереши, сообщает азербайджанский МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Азербайджана в ООН, сотрудничестве со специализированными учреждениями ООН, будущих направлениях деятельности и других вопросах повестки дня.





Кереши отметил, что Азербайджан является одним из самых активных государств-членов ООН, и выразил свои поздравления по случаю 30-летия членства в ООН.





“Кереши подчеркнул, что в постконфликтный период устойчивые усилия Азербайджана по миростроительству и строительные работы в регионе заслуживают похвалы. В то же время он указал, что ситуация в регионе тревожная и важно решать трудности на политическом уровне”, - сообщается в информации.





Председатель отметил необходимость совместных действий в сфере разминирования освобожденных территорий (Карабах и Восточный Зангезур - ИФ), учитывая, что ООН имеет широкие возможности в сфере разминирования.





Дипломаты также обсудили другие вопросы повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес.





Х.Насирзаде