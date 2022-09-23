Европейские рынки акций завершили торги резким снижением

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги пятницы резким снижением из-за опасений по поводу мировой экономики, которые нашли подтверждение в ухудшении индексов менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне.
Как стало известно в пятницу из предварительных данных S&P Global, сводный PMI еврозоны в сентябре упал до 48,2 пункта с 48,9 пункта в августе, что в целом совпало с ожиданиями аналитиков. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности.
Индикатор в обрабатывающей отрасли снизился до 48,5 с 49,6 пункта, в сфере услуг - до 48,9 с 49,8 пункта.
Сводный PMI в Германии упал до 45,9 пункта с 46,9 пункта месяцем ранее, тогда как во Франции индикатор вырос до 51,2 пункта с 50,4 пункта.
"Предварительные данные PMI говорят о сокращении экономики еврозоны на 0,1% в третьем квартале, причем показатели ухудшались с июля по сентябрь, и динамика европейской экономики может стать худшей с 2013 года, не считая периода пандемии", - заявил старший экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон.
Тем временем индекс потребительского доверия в Великобритании в сентябре снизился на 5 пунктов, составив минус 49 пунктов и обновив минимальное значение за всю историю ведения подсчетов, то есть с 1974 года, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd.
Кроме того, давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. За последние дни о повышении ставок объявили Федеральная резервная система США, Банк Англии, а также ЦБ Швейцарии и Норвегии.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии упал на 2,34% и составил 390,40 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 и германский DAX потеряли 1,97% каждый, французский САС 40 - 2,28%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 3,4% и 2,5% соответственно.
При этом DAX и IBEX 35 завершили торги на двухлетнем минимуме.
Акции Volkswagen AG подешевели на 3,3% на новости, что крупнейший автомобильный концерн Европы не исключает возможности переноса производства из Германии и Восточной Европы в случае, если проблема дефицита газа в регионе не будет решена.
Цена бумаг Credit Suisse рухнула на 12,4% на сообщениях СМИ о том, что швейцарский банк рассматривает возможность еще одного раунда привлечения нового капитала.
Рыночная стоимость Norsk Hydro понизилась на 5,2%, несмотря на заявление норвежской компании о начале программы выкупа акций общим объемом 2 млрд норвежских крон ($192,2 млн). Программа стартует 26 сентября и продлится до 20 сентября 2023 года.
Котировки акций британского модного дома Burberry Group PLC упали на 4,6% после сообщения об уходе главного операционного и финансового директора компании Джули Браун.
Капитализация германского производителя аккумуляторов Varta AG обрушилась на 34,2%. Компания аннулировала прогноз на третий квартал и на год, сославшись на рост цен на сырье и энергоресурсы и на задержки по заказам.
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