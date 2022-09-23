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ТЭК 23.09.2022 22:50

JPMorgan не намерен прекращать финансирование нефтегазовой отрасли - глава банка

Генеральный директор JPMorgan Chase & Co.Джейми Даймон решительно заявил американским законодателям, что его банк не намерен прекращать финансирование нефтегазовой отрасли, пишет The Wall Street Journal.

Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиба в ходе слушаний с участием руководителей банков страны задал вопрос, существует ли в JPMorgan политика, направленная против предоставления средств нефтяным и газовым компаниям.

"Абсолютно нет, и это будет дорогой в ад для Америки", - ответил Даймон, банк которого является крупнейшим кредитором энергетического США.

60 крупнейших банков мира в прошлом году предоставили $185,5 млрд 100 компаниям, занимающимся развитием нефтегазовой отрасли, свидетельствуют данные отчета, подготовленного группой экологических некоммерческих организаций.

За шесть лет с момента принятия Парижского соглашения по климату эти финорганизации профинансировали сферу ископаемого топлива на общую сумму $4,6 трлн в виде кредитов и других видов активов. Среди этих банков доминирующую позицию занимают американские JPMorgan Chase, Citigroup Inc., Wells Fargoи Bank of America Corp., на которые приходится примерно четверть всего финансирования.

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Тэги: США, НЕФТЕГАЗ, БАНКИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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