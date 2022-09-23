Лидеры стран G7 заявили о готовности вводить новые санкции против РФ

Лидеры стран G7 напомнили в пятницу, что не будут признавать результаты референдумов, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, и предупредили о готовности ввести новые санкции в отношении России.

"Мы никогда не признаем эти референдумы", - говорится в заявлении лидеров стран G7.

"Мы готовы вводить дальнейшие экономические меры в отношении России, а также - против физических и юридических лиц в этой стране и за ее пределами", - заявили в G7.