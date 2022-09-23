США лишились нефтяной подушки безопасности - WSJ

США утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире, пишет издание The Wall Street Journal.
Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве (SPR) страны на неделе, завершившейся 16 сентября, сократился на 7 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей и составил 427 млн баррелей нефти, показали данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это минимальный уровень с 1984 года. При этом текущий объем нефти в SPR впервые с 1983 года меньше, чем коммерческие запасы, которые составили 430,77 млн баррелей.
США истощают свой резерв быстрыми темпами в этом году. Министерство энергетики в понедельник сообщило, что продало 155 млн баррелей нефти с момента объявления 31 марта Байденом плана по реализации нефти из SPR в объеме 180 млн баррелей для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. Таким образом, американское правительство продавало чуть менее 900 тыс. баррелей нефти в сутки, что покрывало почти 1% глобального спроса на энергоресурс, отмечает WSJ.
Продажа нефти из SPR в краткосрочной перспективе может считаться успехом администрации Байдена. Цены на топливо в стране начали постепенно снижаться в последние три месяца и опустились до $3,66 за галлон с $5,03 за галлон в середине июня, согласно данным GasBuddy.
Однако вероятно, что такая мера, как продажа нефти из SPR для обеспечения энергетической безопасности была не столь необходима, пишет WSJ. Международное энергетическое агентство (IEA) оценивало падение добычи нефти в России после начала военных действий на Украине в 3 млн б/с, что создавало на нефтяном рынке "кажущуюся чрезвычайной ситуацию с поставками", считает глава Rapidan Energy Group Боб МакНалли. Однако прогноз оказался неверным: к августу экспорт российской нефти сократился всего на 400 тыс. б/с по сравнению с уровнями до начала событий на Украине, согласно последним данным IEA.
Теперь же истощенный нефтяной резерв оставляет США меньше вариантов в случае перебоев с поставками, серьезные риски которых сохраняются по сей день. Во-первых, экспорт нефти из России окажется сильно ограниченным после того, как 5 декабря вступит в силу эмбарго ЕС. Во-вторых, страны ОПЕК могут резко снизить добычу нефти на фоне падения цен на рынке, о чем представители этих стран в последнее время все чаще заявляют.
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