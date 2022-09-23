Баку призвал посольство США в Ереване не накалять обстановку на Южном Кавказе односторонними заявлениями

МИД Азербайджана призвал посольство США в Армении воздержаться от односторонних заявлений с оценкой ситуации на Южном Кавказе.
«Одностороннее и искажающее реальную ситуацию заявление посольства США в Армении, сделанное 23 сентября этого года Общественному телевидению Армении, вызывает глубокое сожаление", - говорится в комментарии Управления пресс-службы МИД Азербайджана.
МИД призвал посольство США занять ответственную позицию по таким чувствительным вопросам и воздерживаться от односторонних заявлений в пользу Армении.
«Такой подход (американского посольства - ИФ) не способствует продвижению в регионе мирной повестки. Наоборот, это поощряет реваншистские и сепаратистские круги в Армении, и тем самым приводит к эскалации напряженности в регионе. В то же время такая позиция бросает тень на нейтралитет и беспристрастность США, которые пытаются сыграть свою роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - подчеркивает МИД.
Посольство США в Армении 23 сентября в эфире Общественного телевидения призвало Азербайджан отвезти войска на границе на исходные позиции.
Р.Ахмедов
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