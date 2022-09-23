Байрамов призвал оказать давление на Армению для получения информации о судьбе около 4 тыс. азербайджанцев

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал оказать давление на Армению в вопросе получения информации о судьбе более 3800 азербайджанцев, пропавших без вести с первой Карабахской войны.
Такое заявление Байрамов сделал на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером на «полях» 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и МККК, а также ситуации, возникшей в результате провокации Армении и возможной поддержки организации. Важно продолжить соответствующую работу для получения информации о пропавших без вести, прояснения судьбы более 3800 азербайджанцев, оказать давление на Армению в этом направлении», - сказал Байрамов, слова которого приводит МИД Азербайджана.
Президент МККК, в свою очередь, заявил, что возглавляемая им организация всегда открыта для сотрудничества с Азербайджаном.
Он отметил, что после недавней напряженности на границе Азербайджана и Армении активно контактировал со сторонами в регионе.
«Стороны провели обмен мнениями по вопросу мин на освобожденных территориях Азербайджана и вызванных ими последствиях, а также о возможном сотрудничестве между Азербайджаном и МККК в ликвидации последствий минной проблемы», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
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