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Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Президент США Джо Байден официально объявил, что исключает Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО.

"Прекращаю отнесение Афганистана к числу основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в меморандуме президента, размещенном на сайте Белого дома.

Статус основного союзника США вне НАТО был предоставлен Афганистану в 2012 году при президенте Бараке Обаме. В 2021 году США вывели войска из Афганистана.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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