Байрамов подтвердил приверженность Азербайджана мирному пути развития

Азербайджан привержен мирному пути развития, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на встрече со своей шведской коллегой Анн Линде в Нью-Йорке. «Проинформировал о недавней эскалации Арменией (напряженности на границе с Азербайджаном в сентябре- ИФ-Аз) и подтвердил приверженность Азербайджана мирному пути», - написал он в твиттере по итогам встречи. Байрамов добавил, что стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества. Встреча прошла на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Р.Керимов

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