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Оборона 24.09.2022 10:08

Трое азербайджанских военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило в субботу о ранении троих азербайджанских военнослужащих в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении в пятницу вечером.

«23 сентября с 19:30 до 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечарского района и Джермук с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису и Зейлик Кельбаджарского района.

В результате обстрела получили ранения военнослужащие азербайджанской армии Амануллаев Рашад Агаджан оглу, Рагимзаде Рухид Октай оглу и Джавадов Раван Шамсаддин оглу», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что раненым была тут же оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

В министерстве добавили, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, «были приняты адекватные ответные меры».

В Минобороны Азербайджана заявили, что «вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, целенаправленно нагнетающем обстановку».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


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