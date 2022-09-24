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Оборона 24.09.2022 11:30

Минобороны Азербайджана отвергло утверждения армянской стороны о провокациях

Министерство обороны Азербайджана в субботу отвергло утверждения Минобороны Армении о провокациях азербайджанской стороны.

«Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы совершенных подразделениями азербайджанской армии провокациях абсолютно ложная и не имеет под собой никаких реальных оснований. Мы категорически опровергаем распространенную (Минобороны Армении - ИФ-Аз) информацию», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что это очередная дезинформация противоположной стороны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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