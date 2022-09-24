Минобороны Азербайджана отвергло утверждения армянской стороны о провокациях

Министерство обороны Азербайджана в субботу отвергло утверждения Минобороны Армении о провокациях азербайджанской стороны.
«Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы совершенных подразделениями азербайджанской армии провокациях абсолютно ложная и не имеет под собой никаких реальных оснований. Мы категорически опровергаем распространенную (Минобороны Армении - ИФ-Аз) информацию», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что это очередная дезинформация противоположной стороны.
Р.Керимов
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