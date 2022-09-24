Гасанов приказал военным быть готовыми к пресечению провокаций ВС Армении

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе служебного совещания на Центральном командном пункте в субботу приказал военным быть готовыми к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации вооруженных сил (ВС) Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Там отметили, что на совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на кельбаджарском и лачинском направлениях, а также на территориях временного размещения российского миротворческого контингента.
«Министр дал конкретные поручения по повышению бдительности личного состава, немедленному и решительному пресечению любого рода провокаций, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении», - говорится в сообщении военного ведомства.
Гасанов заявил, что президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев «высоко ценит решительные ответные меры, принятые азербайджанской армией в целях предотвращения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении 12-14 сентября 2022 года».
«Отмечено, что успешные, слаженные ответные меры, принятые подразделениями различных видов войск в ночное время одновременно в нескольких направлениях в условиях труднопроходимой горной местности, стали очередным новшеством азербайджанской армии, привнесенным в военную науку. Эти бои будут изучены и проанализированы ведущими мировыми военными экспертами», - говорится в сообщении.
Министр дал поручения соответствующим лицам по завершению плановых работ по подготовке к зиме и доставке необходимых припасов подразделениям, особенно дислоцированным в горной местности.
Он отметил важность скорейшего завершения во взаимодействии с другими государственными структурами порученных Верховным главнокомандующим мероприятий по организации служебно-боевой деятельности азербайджанских подразделений в новых пунктах дислокации.
Гасанов подчеркнул важную роль работы по улучшению служебно-бытовых условий в войсках в поддержании боевой и морально-психологической готовности военнослужащих на высоком уровне.
В заключение перед должностными лицами были поставлены конкретные задачи по организации службы войск и идеологической работы, улучшению служебных и социально-бытовых условий личного состава, медицинского обеспечения и продолжению инженерных работ на освобожденных территориях, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Р.Керимов
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