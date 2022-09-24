Президент Азербайджана Ильхам Алиев видит хорошие перспективы сотрудничества Азербайджана и Индонезии.
«Считаю, что в настоящее время есть хорошие возможности для повышения сотрудничества между нашими странами на качественно новый уровень, определения новых направлений наших связей», - написал он в поздравительном послании президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
Текст письма опубликован в субботу на сайте главы государства.
Алиев выразил удовлетворение развитием по восходящей на протяжении последних десятилетий азербайджано-индонезийских связей, основанных, как он отметил, на взаимном доверии.
По мнению главы государства, восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре «создают благоприятные условия для расширения охвата нашего сотрудничества». «Верю, что совместными усилиями мы сможем добиться более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-индонезийских связей, дальнейшего развития нашей взаимной деятельности как на двусторонней, так и на многосторонней основе», - написал президент Азербайджана.
Он выразил благодарность индонезийской стороне «за справедливую позицию и постоянную поддержку территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета безопасности ООН». «Мы высоко ценим постоянную поддержку Вашей страной справедливого дела Азербайджана в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, расцениваем это как подлинное проявление нашей солидарности и дружбы», - добавил Алиев.
Р.Керимов
Свыше 4,5 млн тонн продукции АПК экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки
США лишились нефтяной подушки безопасности - WSJ
Китайская CATL может расширить сервис быстрой смены аккумуляторов электрокаров на другие страны
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 614,6 млн
В Бельгии предсказывают осеннюю "волну" коронавирусной инфекции
В Азербайджане небольшой рост случаев COVID-19, скончались два человека
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Администрация Байдена задумалась об ускорении поставок атомных подлодок для Австралии
Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов
Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично