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Внешняя политика 24.09.2022 12:48

Алиев видит хорошие перспективы сотрудничества Азербайджана и Индонезии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев видит хорошие перспективы сотрудничества Азербайджана и Индонезии.

«Считаю, что в настоящее время есть хорошие возможности для повышения сотрудничества между нашими странами на качественно новый уровень, определения новых направлений наших связей», - написал он в поздравительном послании президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Текст письма опубликован в субботу на сайте главы государства.

Алиев выразил удовлетворение развитием по восходящей на протяжении последних десятилетий азербайджано-индонезийских связей, основанных, как он отметил, на взаимном доверии.

По мнению главы государства, восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре «создают благоприятные условия для расширения охвата нашего сотрудничества». «Верю, что совместными усилиями мы сможем добиться более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-индонезийских связей, дальнейшего развития нашей взаимной деятельности как на двусторонней, так и на многосторонней основе», - написал президент Азербайджана.

Он выразил благодарность индонезийской стороне «за справедливую позицию и постоянную поддержку территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета безопасности ООН». «Мы высоко ценим постоянную поддержку Вашей страной справедливого дела Азербайджана в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, расцениваем это как подлинное проявление нашей солидарности и дружбы», - добавил Алиев.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДОНЕЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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