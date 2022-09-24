Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу отправляется в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов, сообщают СМИ.
Канцлера в поездке будет сопровождать представительная делегация деловых кругов.
В сообщениях СМИ отмечается, что Шольц надеется не только заключить соглашения о поставках сжиженного природного газа, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.
В задачу канцлера входит также расширение политического сотрудничества со странами региона.
В течение двух дней Шольц посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, где встретится с руководителями этих стран.
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