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Дальнее зарубежье 24.09.2022 13:01

Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу отправляется в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов, сообщают СМИ.

Канцлера в поездке будет сопровождать представительная делегация деловых кругов.

В сообщениях СМИ отмечается, что Шольц надеется не только заключить соглашения о поставках сжиженного природного газа, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.

В задачу канцлера входит также расширение политического сотрудничества со странами региона.

В течение двух дней Шольц посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, где встретится с руководителями этих стран.

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Тэги: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ГЕРМАНИЯ, ОЛАФ ШОЛЬЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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