Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу отправляется в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов, сообщают СМИ.

Канцлера в поездке будет сопровождать представительная делегация деловых кругов.

В сообщениях СМИ отмечается, что Шольц надеется не только заключить соглашения о поставках сжиженного природного газа, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.

В задачу канцлера входит также расширение политического сотрудничества со странами региона.

В течение двух дней Шольц посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, где встретится с руководителями этих стран.