Администрация Байдена задумалась об ускорении поставок атомных подлодок для Австралии

Власти США рассматривают возможность ускорить процесс производства атомных подводных лодок для Австралии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена изучает возможность ускорить приобретение Австралией атомных подводных лодок в ответ на растущий военный потенциал Китая", - говорится в сообщении.
"Идея состоит в том, чтобы обеспечить создание в Австралии основы атомного подводного флота к середине 2030-х годов. При этом прорабатывается долгосрочная программа по предоставлению Австралии возможности производить атомные подводные лодки на собственной территории", - подчеркивается в сообщении.
В сентябре 2021 года лидеры СГА, Великобритании и Австралии объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии.
В июне 2022 года МИД КНР заявили, что создание ядерных подводных лодок для Канберры в рамках партнерства США, Британии и Австралии не должно начаться без одобрения всех членов МАГАТЭ, поскольку речь идет о риске нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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